Miya (MIYA) מידע על מחיר (USD)

Miya (MIYA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MIYA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIYAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00257741, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIYA השתנה ב -0.42% במהלך השעה האחרונה, -27.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+28.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Miya (MIYA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Miya הוא $ 68.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIYA הוא 977.75M, עם היצע כולל של 977748067.319988. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.29K.