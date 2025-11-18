Mitosis EOL BNB מחיר היום

מחיר Mitosis EOL BNB (MIBNB) בזמן אמת היום הוא $ 909.23, עם שינוי של 2.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MIBNB ל USD הוא $ 909.23 לכל MIBNB.

Mitosis EOL BNB כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,180,937, עם היצע במחזור של 1.30K MIBNB. ב‑24 השעות האחרונות, MIBNB סחר בין $ 883.29 (נמוך) ל $ 930.19 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1,341.21, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 824.92.

ביצועים לטווח קצר, MIBNB נע ב +0.86% בשעה האחרונה ו -6.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) מידע שוק

שווי שוק $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M אספקת מחזור 1.30K 1.30K 1.30K אספקה כוללת 1,298.815674695045 1,298.815674695045 1,298.815674695045

שווי השוק הנוכחי של Mitosis EOL BNB הוא $ 1.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIBNB הוא 1.30K, עם היצע כולל של 1298.815674695045. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.18M.