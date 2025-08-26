Mithrandir Token (MITHR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00747245$ 0.00747245 $ 0.00747245 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00294158$ 0.00294158 $ 0.00294158 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -1.14% שינוי מחיר (7D) -1.14%

Mithrandir Token (MITHR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00645179. במהלך 24 השעות האחרונות, MITHR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MITHRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00747245, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00294158.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MITHR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mithrandir Token (MITHR) מידע שוק

שווי שוק $ 179.20K$ 179.20K $ 179.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M אספקת מחזור 27.78M 27.78M 27.78M אספקה כוללת 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mithrandir Token הוא $ 179.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MITHR הוא 27.78M, עם היצע כולל של 420000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.71M.