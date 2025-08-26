עוד על MITHR

MITHR מידע על מחיר

MITHR מסמך לבן

MITHR אתר רשמי

MITHR טוקניומיקה

MITHR תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Mithrandir Token סֵמֶל

Mithrandir Token מחיר (MITHR)

לא רשום

1 MITHR ל USDמחיר חי:

$0.00645179
$0.00645179$0.00645179
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Mithrandir Token (MITHR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:41:19 (UTC+8)

Mithrandir Token (MITHR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00747245
$ 0.00747245$ 0.00747245

$ 0.00294158
$ 0.00294158$ 0.00294158

--

--

-1.14%

-1.14%

Mithrandir Token (MITHR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00645179. במהלך 24 השעות האחרונות, MITHR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MITHRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00747245, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00294158.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MITHR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mithrandir Token (MITHR) מידע שוק

$ 179.20K
$ 179.20K$ 179.20K

--
----

$ 2.71M
$ 2.71M$ 2.71M

27.78M
27.78M 27.78M

420,000,000.0
420,000,000.0 420,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mithrandir Token הוא $ 179.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MITHR הוא 27.78M, עם היצע כולל של 420000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.71M.

Mithrandir Token (MITHR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mithrandir Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMithrandir Token ל USDהיה . $ +0.0006600568.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMithrandir Token ל USDהיה $ +0.0037092121.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mithrandir Tokenל USDהיה $ +0.001387331682467142.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0006600568+10.23%
60 ימים$ +0.0037092121+57.49%
90 ימים$ +0.001387331682467142+27.39%

מה זהMithrandir Token (MITHR)

The MITHR Token is designed to reward you for taking care of the earth's ecosystem and carrying out educational actions on decentralized finance. At the Token Mithrandir project, we are convinced that the best way to provide added value to the crypto ecosystem is to help take care of the environment and take care of life. Therefore, if, for example, you plant a tree, or give educational talks, we reward you with MITHRANDIR Token (MITHR). The MITHR TOKEN Has real utility! You can exchange it for nights of accommodation in sustainable cabins, buy services and goods, exchange them for Books/eBooks at Imaginante publishing house, trade it on MinSwap, and many more things you can do with MITHR Token.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Mithrandir Token (MITHR) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Mithrandir Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mithrandir Token (MITHR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mithrandir Token (MITHR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mithrandir Token.

בדוק את Mithrandir Token תחזית המחיר עכשיו‏!

MITHR למטבעות מקומיים

Mithrandir Token (MITHR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mithrandir Token (MITHR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MITHR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mithrandir Token (MITHR)

כמה שווה Mithrandir Token (MITHR) היום?
החי MITHRהמחיר ב USD הוא 0.00645179 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MITHR ל USD?
המחיר הנוכחי של MITHR ל USD הוא $ 0.00645179. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mithrandir Token?
שווי השוק של MITHR הוא $ 179.20K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MITHR?
ההיצע במחזור של MITHR הוא 27.78M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MITHR?
‏‏MITHR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00747245 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MITHR?
MITHR ‏‏רשם מחירATL של 0.00294158 USD.
מהו נפח המסחר של MITHR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MITHR הוא -- USD.
האם MITHR יעלה השנה?
MITHR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MITHR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:41:19 (UTC+8)

Mithrandir Token (MITHR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.