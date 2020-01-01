Mithrandir Token (MITHR) טוקנומיקה
The MITHR Token is designed to reward you for taking care of the earth's ecosystem and carrying out educational actions on decentralized finance. At the Token Mithrandir project, we are convinced that the best way to provide added value to the crypto ecosystem is to help take care of the environment and take care of life. Therefore, if, for example, you plant a tree, or give educational talks, we reward you with MITHRANDIR Token (MITHR).
The MITHR TOKEN Has real utility! You can exchange it for nights of accommodation in sustainable cabins, buy services and goods, exchange them for Books/eBooks at Imaginante publishing house, trade it on MinSwap, and many more things you can do with MITHR Token.
הבנת הטוקנומיקה של Mithrandir Token (MITHR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של MITHR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות MITHRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את MITHRטוקניומיקה, חקרו אתMITHRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
