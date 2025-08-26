Mist (MIST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00187153 $ 0.00187153 $ 0.00187153 24 שעות נמוך $ 0.00202364 $ 0.00202364 $ 0.00202364 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00187153$ 0.00187153 $ 0.00187153 גבוה 24 שעות $ 0.00202364$ 0.00202364 $ 0.00202364 שיא כל הזמנים $ 0.371058$ 0.371058 $ 0.371058 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.22% שינוי מחיר (1D) -5.60% שינוי מחיר (7D) -4.55% שינוי מחיר (7D) -4.55%

Mist (MIST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00190943. במהלך 24 השעות האחרונות, MIST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00187153 לבין שיא של $ 0.00202364, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MISTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.371058, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIST השתנה ב +0.22% במהלך השעה האחרונה, -5.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mist (MIST) מידע שוק

שווי שוק $ 107.61K$ 107.61K $ 107.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M אספקת מחזור 56.36M 56.36M 56.36M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mist הוא $ 107.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIST הוא 56.36M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.91M.