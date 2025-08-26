MISHA (MISHA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.25% שינוי מחיר (7D) +5.82% שינוי מחיר (7D) +5.82%

MISHA (MISHA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MISHA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MISHAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MISHA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MISHA (MISHA) מידע שוק

שווי שוק $ 90.44K$ 90.44K $ 90.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 90.44K$ 90.44K $ 90.44K אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MISHA הוא $ 90.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MISHA הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 90.44K.