Mintra מחיר היום

מחיר Mintra (MINT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00005526, עם שינוי של 0.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MINT ל USD הוא $ 0.00005526 לכל MINT.

Mintra כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 131,184, עם היצע במחזור של 2.38B MINT. ב‑24 השעות האחרונות, MINT סחר בין $ 0.00005298 (נמוך) ל $ 0.00005807 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00898646, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00005298.

ביצועים לטווח קצר, MINT נע ב +0.84% בשעה האחרונה ו -36.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mintra (MINT) מידע שוק

שווי שוק $ 131.18K$ 131.18K $ 131.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 131.18K$ 131.18K $ 131.18K אספקת מחזור 2.38B 2.38B 2.38B אספקה כוללת 2,378,194,230.391 2,378,194,230.391 2,378,194,230.391

שווי השוק הנוכחי של Mintra הוא $ 131.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MINT הוא 2.38B, עם היצע כולל של 2378194230.391. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 131.18K.