Mint Token (MT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00761545 $ 0.00761545 $ 0.00761545 24 שעות נמוך $ 0.00838913 $ 0.00838913 $ 0.00838913 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00761545$ 0.00761545 $ 0.00761545 גבוה 24 שעות $ 0.00838913$ 0.00838913 $ 0.00838913 שיא כל הזמנים $ 0.00874855$ 0.00874855 $ 0.00874855 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0047652$ 0.0047652 $ 0.0047652 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.56% שינוי מחיר (1D) -7.10% שינוי מחיר (7D) -1.71% שינוי מחיר (7D) -1.71%

Mint Token (MT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00771986. במהלך 24 השעות האחרונות, MT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00761545 לבין שיא של $ 0.00838913, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00874855, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0047652.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MT השתנה ב +0.56% במהלך השעה האחרונה, -7.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mint Token (MT) מידע שוק

שווי שוק $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M אספקת מחזור 401.93M 401.93M 401.93M אספקה כוללת 668,000,524.3367488 668,000,524.3367488 668,000,524.3367488

שווי השוק הנוכחי של Mint Token הוא $ 3.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MT הוא 401.93M, עם היצע כולל של 668000524.3367488. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.14M.