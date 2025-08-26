minji (MINJI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00001258 $ 0.00001258 $ 0.00001258 24 שעות נמוך $ 0.00001367 $ 0.00001367 $ 0.00001367 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00001258$ 0.00001258 $ 0.00001258 גבוה 24 שעות $ 0.00001367$ 0.00001367 $ 0.00001367 שיא כל הזמנים $ 0.00058011$ 0.00058011 $ 0.00058011 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001077$ 0.00001077 $ 0.00001077 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.65% שינוי מחיר (1D) -3.64% שינוי מחיר (7D) +5.14% שינוי מחיר (7D) +5.14%

minji (MINJI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001283. במהלך 24 השעות האחרונות, MINJI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001258 לבין שיא של $ 0.00001367, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MINJIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00058011, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001077.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MINJI השתנה ב +0.65% במהלך השעה האחרונה, -3.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

minji (MINJI) מידע שוק

שווי שוק $ 12.24K$ 12.24K $ 12.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.82K$ 12.82K $ 12.82K אספקת מחזור 953.72M 953.72M 953.72M אספקה כוללת 999,256,159.094002 999,256,159.094002 999,256,159.094002

שווי השוק הנוכחי של minji הוא $ 12.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MINJI הוא 953.72M, עם היצע כולל של 999256159.094002. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.82K.