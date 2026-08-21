minidev מחיר היום

מחיר minidev (MINI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 46.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MINI ל USD הוא $ 0 לכל MINI.

minidev כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 168,803, עם היצע במחזור של 71.38B MINI. ב‑24 השעות האחרונות, MINI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MINI נע ב -1.84% בשעה האחרונה ו +84.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

minidev (MINI) מידע שוק

שווי שוק $ 168.80K$ 168.80K $ 168.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 236.50K$ 236.50K $ 236.50K אספקת מחזור 71.38B 71.38B 71.38B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של minidev הוא $ 168.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MINI הוא 71.38B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 236.50K.