Mini Donald מחיר היום

מחיר Mini Donald (BARRON) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BARRON ל USD הוא $ 0 לכל BARRON.

Mini Donald כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 99,607, עם היצע במחזור של 1.00B BARRON. ב‑24 השעות האחרונות, BARRON סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00841015, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BARRON נע ב +0.11% בשעה האחרונה ו +30.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 51.41.

Mini Donald (BARRON) מידע שוק

שווי שוק $ 99.61K$ 99.61K $ 99.61K נפח (24 שעות) $ 51.41$ 51.41 $ 51.41 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 99.61K$ 99.61K $ 99.61K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mini Donald הוא $ 99.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 51.41. ההיצע במחזור של BARRON הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 99.61K.