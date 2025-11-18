mindworms מחיר היום

מחיר mindworms (MINDWORMS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001392, עם שינוי של 21.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MINDWORMS ל USD הוא $ 0.00001392 לכל MINDWORMS.

mindworms כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,895.39, עם היצע במחזור של 997.88M MINDWORMS. ב‑24 השעות האחרונות, MINDWORMS סחר בין $ 0.00001404 (נמוך) ל $ 0.00001772 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00056254, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001392.

ביצועים לטווח קצר, MINDWORMS נע ב -14.84% בשעה האחרונה ו -36.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

mindworms (MINDWORMS) מידע שוק

שווי שוק $ 13.90K$ 13.90K $ 13.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.90K$ 13.90K $ 13.90K אספקת מחזור 997.88M 997.88M 997.88M אספקה כוללת 997,875,167.862248 997,875,167.862248 997,875,167.862248

שווי השוק הנוכחי של mindworms הוא $ 13.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MINDWORMS הוא 997.88M, עם היצע כולל של 997875167.862248. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.90K.