MindAI (MDAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4.17 $ 4.17 $ 4.17 24 שעות נמוך $ 4.78 $ 4.78 $ 4.78 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4.17$ 4.17 $ 4.17 גבוה 24 שעות $ 4.78$ 4.78 $ 4.78 שיא כל הזמנים $ 32.06$ 32.06 $ 32.06 המחיר הנמוך ביותר $ 1.065$ 1.065 $ 1.065 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.54% שינוי מחיר (1D) -11.90% שינוי מחיר (7D) -11.71% שינוי מחיר (7D) -11.71%

MindAI (MDAI) המחיר בזמן אמת של הוא $4.21. במהלך 24 השעות האחרונות, MDAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.17 לבין שיא של $ 4.78, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MDAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 32.06, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.065.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MDAI השתנה ב -0.54% במהלך השעה האחרונה, -11.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MindAI (MDAI) מידע שוק

שווי שוק $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.21M$ 4.21M $ 4.21M אספקת מחזור 922.48K 922.48K 922.48K אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MindAI הוא $ 3.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MDAI הוא 922.48K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.21M.