Mind AI מחיר היום

מחיר Mind AI (MA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MA ל USD הוא $ 0 לכל MA.

Mind AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,092, עם היצע במחזור של 452.99M MA. ב‑24 השעות האחרונות, MA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01730064, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MA נע ב -0.10% בשעה האחרונה ו -12.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mind AI (MA) מידע שוק

שווי שוק $ 36.09K$ 36.09K $ 36.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.84K$ 39.84K $ 39.84K אספקת מחזור 452.99M 452.99M 452.99M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mind AI הוא $ 36.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MA הוא 452.99M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.84K.