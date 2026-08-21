Milo Inu מחיר היום

מחיר Milo Inu (MILO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MILO ל USD הוא $ 0 לכל MILO.

Milo Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,420,536, עם היצע במחזור של 690.00T MILO. ב‑24 השעות האחרונות, MILO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MILO נע ב +0.20% בשעה האחרונה ו +12.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Milo Inu (MILO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M אספקת מחזור 690.00T 690.00T 690.00T אספקה כוללת 690,000,000,000,000.0 690,000,000,000,000.0 690,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Milo Inu הוא $ 1.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MILO הוא 690.00T, עם היצע כולל של 690000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.42M.