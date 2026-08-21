MIL מחיר היום

מחיר MIL (MIL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00508603, עם שינוי של 3.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MIL ל USD הוא $ 0.00508603 לכל MIL.

MIL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,176,941, עם היצע במחזור של 1.21B MIL. ב‑24 השעות האחרונות, MIL סחר בין $ 0.00484391 (נמוך) ל $ 0.00519171 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00984706, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00409021.

ביצועים לטווח קצר, MIL נע ב -0.07% בשעה האחרונה ו +20.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.19K.

MIL (MIL) מידע שוק

שווי שוק $ 6.18M$ 6.18M $ 6.18M נפח (24 שעות) $ 8.19K$ 8.19K $ 8.19K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.43M$ 25.43M $ 25.43M אספקת מחזור 1.21B 1.21B 1.21B אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MIL הוא $ 6.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.19K. ההיצע במחזור של MIL הוא 1.21B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.43M.