Micro3 סֵמֶל

Micro3 מחיר (MIRO)

לא רשום

1 MIRO ל USDמחיר חי:

$0.01946507$0.01946507
-6.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Micro3 (MIRO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:56:10 (UTC+8)

Micro3 (MIRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0192725$ 0.0192725
24 שעות נמוך
$ 0.02110686$ 0.02110686
גבוה 24 שעות

$ 0.0192725$ 0.0192725

$ 0.02110686$ 0.02110686

$ 0.02925122$ 0.02925122

$ 0.01848034$ 0.01848034

+0.52%

-6.27%

-8.62%

-8.62%

Micro3 (MIRO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01946507. במהלך 24 השעות האחרונות, MIRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0192725 לבין שיא של $ 0.02110686, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02925122, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01848034.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIRO השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -6.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Micro3 (MIRO) מידע שוק

$ 587.64K
--
$ 5.82M
30.30M
300,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Micro3 הוא $ 587.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIRO הוא 30.30M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.82M.

Micro3 (MIRO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Micro3ל USDהיה $ -0.00130375097730439.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMicro3 ל USDהיה . $ -0.0020987919.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMicro3 ל USDהיה $ -0.0018433693.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Micro3ל USDהיה $ -0.00799852873901453.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00130375097730439-6.27%
30 ימים$ -0.0020987919-10.78%
60 ימים$ -0.0018433693-9.47%
90 ימים$ -0.00799852873901453-29.12%

מה זהMicro3 (MIRO)

Micro3 is a De-SocialFi infrastructure that transforms Web3 user engagement through gamified social quests, on-chain identity (via soulbound credentials), and decentralized content interaction. It solves onboarding, engagement, and fragmentation issues in Web3 by offering personalized social graphs, cross-chain NFT tools, and immersive storytelling. Micro3 enables both users and projects to grow communities, verify behavior, and build reputations transparently on-chain

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Micro3 (MIRO) משאב

האתר הרשמי

Micro3תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Micro3 (MIRO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Micro3 (MIRO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Micro3.

בדוק את Micro3 תחזית המחיר עכשיו‏!

MIRO למטבעות מקומיים

Micro3 (MIRO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Micro3 (MIRO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MIRO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Micro3 (MIRO)

כמה שווה Micro3 (MIRO) היום?
החי MIROהמחיר ב USD הוא 0.01946507 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MIRO ל USD?
המחיר הנוכחי של MIRO ל USD הוא $ 0.01946507. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Micro3?
שווי השוק של MIRO הוא $ 587.64K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MIRO?
ההיצע במחזור של MIRO הוא 30.30M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MIRO?
‏‏MIRO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02925122 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MIRO?
MIRO ‏‏רשם מחירATL של 0.01848034 USD.
מהו נפח המסחר של MIRO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MIRO הוא -- USD.
האם MIRO יעלה השנה?
MIRO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MIRO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:56:10 (UTC+8)

