Micro3 (MIRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0192725 $ 0.0192725 $ 0.0192725 24 שעות נמוך $ 0.02110686 $ 0.02110686 $ 0.02110686 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0192725$ 0.0192725 $ 0.0192725 גבוה 24 שעות $ 0.02110686$ 0.02110686 $ 0.02110686 שיא כל הזמנים $ 0.02925122$ 0.02925122 $ 0.02925122 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01848034$ 0.01848034 $ 0.01848034 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.52% שינוי מחיר (1D) -6.27% שינוי מחיר (7D) -8.62% שינוי מחיר (7D) -8.62%

Micro3 (MIRO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01946507. במהלך 24 השעות האחרונות, MIRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0192725 לבין שיא של $ 0.02110686, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02925122, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01848034.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIRO השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -6.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Micro3 (MIRO) מידע שוק

שווי שוק $ 587.64K$ 587.64K $ 587.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.82M$ 5.82M $ 5.82M אספקת מחזור 30.30M 30.30M 30.30M אספקה כוללת 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Micro3 הוא $ 587.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIRO הוא 30.30M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.82M.