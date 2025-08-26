michi ($MICHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.0232148 גבוה 24 שעות $ 0.02651546 שיא כל הזמנים $ 0.587659 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01355204 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.46% שינוי מחיר (1D) -8.11% שינוי מחיר (7D) -12.35%

michi ($MICHI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02322347. במהלך 24 השעות האחרונות, $MICHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0232148 לבין שיא של $ 0.02651546, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $MICHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.587659, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01355204.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $MICHI השתנה ב -1.46% במהלך השעה האחרונה, -8.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

michi ($MICHI) מידע שוק

שווי שוק $ 12.90M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.90M אספקת מחזור 555.77M אספקה כוללת 555,770,695.0

שווי השוק הנוכחי של michi הוא $ 12.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $MICHI הוא 555.77M, עם היצע כולל של 555770695.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.90M.