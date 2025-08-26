MetFi (METFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.160938 $ 0.160938 $ 0.160938 24 שעות נמוך $ 0.17267 $ 0.17267 $ 0.17267 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.160938$ 0.160938 $ 0.160938 גבוה 24 שעות $ 0.17267$ 0.17267 $ 0.17267 שיא כל הזמנים $ 5.7$ 5.7 $ 5.7 המחיר הנמוך ביותר $ 0.132417$ 0.132417 $ 0.132417 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.48% שינוי מחיר (1D) -5.40% שינוי מחיר (7D) -10.00% שינוי מחיר (7D) -10.00%

MetFi (METFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.162226. במהלך 24 השעות האחרונות, METFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.160938 לבין שיא של $ 0.17267, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. METFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.7, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.132417.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, METFI השתנה ב -0.48% במהלך השעה האחרונה, -5.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MetFi (METFI) מידע שוק

שווי שוק $ 35.45M$ 35.45M $ 35.45M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 73.09M$ 73.09M $ 73.09M אספקת מחזור 218.52M 218.52M 218.52M אספקה כוללת 450,555,934.6032538 450,555,934.6032538 450,555,934.6032538

שווי השוק הנוכחי של MetFi הוא $ 35.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של METFI הוא 218.52M, עם היצע כולל של 450555934.6032538. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.09M.