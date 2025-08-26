Metaverser (MTVT) מידע על מחיר (USD)

Metaverser (MTVT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MTVT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MTVTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02352995, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MTVT השתנה ב -1.04% במהלך השעה האחרונה, -3.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Metaverser (MTVT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Metaverser הוא $ 497.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MTVT הוא 583.12M, עם היצע כולל של 1008725605.999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 861.28K.