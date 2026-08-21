METAVERSE מחיר היום

מחיר METAVERSE (METAV) בזמן אמת היום הוא $ 0.00182548, עם שינוי של 1.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ METAV ל USD הוא $ 0.00182548 לכל METAV.

METAVERSE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,825,467, עם היצע במחזור של 1.00B METAV. ב‑24 השעות האחרונות, METAV סחר בין $ 0.00176992 (נמוך) ל $ 0.00182563 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.071012, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00127238.

ביצועים לטווח קצר, METAV נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +17.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 80.00K.

METAVERSE (METAV) מידע שוק

שווי שוק $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M נפח (24 שעות) $ 80.00K$ 80.00K $ 80.00K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של METAVERSE הוא $ 1.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 80.00K. ההיצע במחזור של METAV הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.83M.