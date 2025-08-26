MetaQ (METAQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03183776 $ 0.03183776 $ 0.03183776 24 שעות נמוך $ 0.03185422 $ 0.03185422 $ 0.03185422 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03183776$ 0.03183776 $ 0.03183776 גבוה 24 שעות $ 0.03185422$ 0.03185422 $ 0.03185422 שיא כל הזמנים $ 7.07$ 7.07 $ 7.07 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00582109$ 0.00582109 $ 0.00582109 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -8.22% שינוי מחיר (7D) -16.46% שינוי מחיר (7D) -16.46%

MetaQ (METAQ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02923084. במהלך 24 השעות האחרונות, METAQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03183776 לבין שיא של $ 0.03185422, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. METAQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.07, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00582109.

MetaQ (METAQ) מידע שוק

שווי שוק $ 557.81K$ 557.81K $ 557.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.23M$ 29.23M $ 29.23M אספקת מחזור 19.08M 19.08M 19.08M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MetaQ הוא $ 557.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של METAQ הוא 19.08M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.23M.