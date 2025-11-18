Metamars מחיר היום

מחיר Metamars (MARS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00279884, עם שינוי של 6.74% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MARS ל USD הוא $ 0.00279884 לכל MARS.

Metamars כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 634,024, עם היצע במחזור של 226.53M MARS. ב‑24 השעות האחרונות, MARS סחר בין $ 0.00269477 (נמוך) ל $ 0.00300831 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.88, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MARS נע ב -- בשעה האחרונה ו -39.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Metamars (MARS) מידע שוק

שווי שוק $ 634.02K$ 634.02K $ 634.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 727.70K$ 727.70K $ 727.70K אספקת מחזור 226.53M 226.53M 226.53M אספקה כוללת 260,000,000.0 260,000,000.0 260,000,000.0

