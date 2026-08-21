Metalos מחיר היום

מחיר Metalos (METALOS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ METALOS ל USD הוא $ 0 לכל METALOS.

Metalos כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,003.61, עם היצע במחזור של 1.00B METALOS. ב‑24 השעות האחרונות, METALOS סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00565956, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, METALOS נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Metalos (METALOS) מידע שוק

שווי שוק $ 18.00K$ 18.00K $ 18.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.00K$ 18.00K $ 18.00K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Metalos הוא $ 18.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של METALOS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.00K.