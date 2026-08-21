MetaFighter מחיר היום

מחיר MetaFighter (MF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MF ל USD הוא $ 0 לכל MF.

MetaFighter כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,583.65, עם היצע במחזור של 1.23B MF. ב‑24 השעות האחרונות, MF סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.066733, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MF נע ב -- בשעה האחרונה ו -24.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MetaFighter (MF) מידע שוק

שווי שוק $ 13.58K$ 13.58K $ 13.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.80K$ 13.80K $ 13.80K אספקת מחזור 1.23B 1.23B 1.23B אספקה כוללת 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MetaFighter הוא $ 13.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MF הוא 1.23B, עם היצע כולל של 1250000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.80K.