MetaDOS מחיר היום

מחיר MetaDOS (SECOND) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SECOND ל USD הוא $ 0 לכל SECOND.

MetaDOS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 33,482, עם היצע במחזור של 9.87B SECOND. ב‑24 השעות האחרונות, SECOND סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01329108, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SECOND נע ב -0.31% בשעה האחרונה ו +4.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MetaDOS (SECOND) מידע שוק

שווי שוק $ 33.48K$ 33.48K $ 33.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.92K$ 33.92K $ 33.92K אספקת מחזור 9.87B 9.87B 9.87B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MetaDOS הוא $ 33.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SECOND הוא 9.87B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.92K.