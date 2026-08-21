MetaDAO מחיר היום

מחיר MetaDAO (META) בזמן אמת היום הוא $ 5.42, עם שינוי של 8.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ META ל USD הוא $ 5.42 לכל META.

MetaDAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 123,028,064, עם היצע במחזור של 22.68M META. ב‑24 השעות האחרונות, META סחר בין $ 4.9 (נמוך) ל $ 5.74 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 10.84, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.724356.

ביצועים לטווח קצר, META נע ב -0.20% בשעה האחרונה ו +16.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.74M.

MetaDAO (META) מידע שוק

שווי שוק $ 123.03M$ 123.03M $ 123.03M נפח (24 שעות) $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 123.03M$ 123.03M $ 123.03M אספקת מחזור 22.68M 22.68M 22.68M אספקה כוללת 22,684,693.490507 22,684,693.490507 22,684,693.490507

שווי השוק הנוכחי של MetaDAO הוא $ 123.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.74M. ההיצע במחזור של META הוא 22.68M, עם היצע כולל של 22684693.490507. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 123.03M.