MetaArena מחיר היום

מחיר MetaArena (TIMI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TIMI ל USD הוא $ 0 לכל TIMI.

MetaArena כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 230,789, עם היצע במחזור של 364.35M TIMI. ב‑24 השעות האחרונות, TIMI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.101369, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, TIMI נע ב -1.83% בשעה האחרונה ו -3.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.95K.

MetaArena (TIMI) מידע שוק

שווי שוק $ 230.79K$ 230.79K $ 230.79K נפח (24 שעות) $ 1.95K$ 1.95K $ 1.95K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M אספקת מחזור 364.35M 364.35M 364.35M אספקה כוללת 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MetaArena הוא $ 230.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.95K. ההיצע במחזור של TIMI הוא 364.35M, עם היצע כולל של 2100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.33M.