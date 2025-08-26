עוד על MC

MC מידע על מחיר

MC אתר רשמי

MC טוקניומיקה

MC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Merit Circle סֵמֶל

Merit Circle מחיר (MC)

לא רשום

1 MC ל USDמחיר חי:

$0.127797
$0.127797$0.127797
-6.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Merit Circle (MC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:55:26 (UTC+8)

Merit Circle (MC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.125602
$ 0.125602$ 0.125602
24 שעות נמוך
$ 0.136116
$ 0.136116$ 0.136116
גבוה 24 שעות

$ 0.125602
$ 0.125602$ 0.125602

$ 0.136116
$ 0.136116$ 0.136116

$ 11.7
$ 11.7$ 11.7

$ 0.073691
$ 0.073691$ 0.073691

-0.20%

-5.98%

+4.07%

+4.07%

Merit Circle (MC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.127861. במהלך 24 השעות האחרונות, MC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.125602 לבין שיא של $ 0.136116, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.7, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.073691.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MC השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -5.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Merit Circle (MC) מידע שוק

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

--
----

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

11.91M
11.91M 11.91M

11,906,525.34137866
11,906,525.34137866 11,906,525.34137866

שווי השוק הנוכחי של Merit Circle הוא $ 1.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MC הוא 11.91M, עם היצע כולל של 11906525.34137866. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.52M.

Merit Circle (MC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Merit Circleל USDהיה $ -0.0081442626682005.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMerit Circle ל USDהיה . $ +0.0139457736.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMerit Circle ל USDהיה $ +0.0702931574.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Merit Circleל USDהיה $ +0.03284288180457648.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0081442626682005-5.98%
30 ימים$ +0.0139457736+10.91%
60 ימים$ +0.0702931574+54.98%
90 ימים$ +0.03284288180457648+34.56%

מה זהMerit Circle (MC)

The Merit Circle DAO is an ever-evolving digital ecosystem built by a global community to ensure the future of gaming. With a strong foundation in the web3 space, we are committed to integrating the endless possibilities of blockchain technology with the latest in gaming to create the next generation of immersive gaming experiences. Activities by the Merit Circle DAO can be divided into four verticals, each with their own respective product. Collectively, they form an ecosystem that adds value to the DAO and, thereby, the $MC token. Merit Circle investments: Since its creation, the DAO has invested in countless projects across the web3 landscape and worked hard to create a resilient treasury that’s able to weather the shifting tides of the industry. In order to continue supporting the growth of the DAO, we are committed to optimally running the treasury to ensure we have the resources to support our growth. Merit Circle gaming: The Merit Circle DAO would not exist without the gaming industry. While we look towards expansion across our ecosystem, we will continue to scale-in games that are engaging and well-designed. Setting our sights on disrupting the dated practices set by the industry, we will be focusing on advancing our gaming infrastructure to ensure it is both entertaining and rewarding for gamers.  Merit Circle studios: As an organization at the forefront of gaming, the Merit Circle DAO is determined to contribute to the industry on a much larger scale. Through our studios vertical, we can unleash our creativity and take a hands-on approach in building new games and incubating  innovative projects. As the DAO has expanded, so too has our knowledge and experience of the industry, which we aim to leverage while growing this space. Sphere marketplace: The explosive growth of the NFT space in the web3 industry exposed some clear areas for improvement that prevent it from reaching a broader audience. With our vast amount of in-house knowledge and experience in gaming, we are committed to making our NFT marketplace Sphere the best fit for gamers.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Merit Circle (MC) משאב

האתר הרשמי

Merit Circleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Merit Circle (MC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Merit Circle (MC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Merit Circle.

בדוק את Merit Circle תחזית המחיר עכשיו‏!

MC למטבעות מקומיים

Merit Circle (MC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Merit Circle (MC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Merit Circle (MC)

כמה שווה Merit Circle (MC) היום?
החי MCהמחיר ב USD הוא 0.127861 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MC ל USD?
המחיר הנוכחי של MC ל USD הוא $ 0.127861. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Merit Circle?
שווי השוק של MC הוא $ 1.52M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MC?
ההיצע במחזור של MC הוא 11.91M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MC?
‏‏MC השיג מחיר שיא (ATH) של 11.7 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MC?
MC ‏‏רשם מחירATL של 0.073691 USD.
מהו נפח המסחר של MC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MC הוא -- USD.
האם MC יעלה השנה?
MC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:55:26 (UTC+8)

Merit Circle (MC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.