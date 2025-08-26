Merit Circle (MC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.125602 $ 0.125602 $ 0.125602 24 שעות נמוך $ 0.136116 $ 0.136116 $ 0.136116 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.125602$ 0.125602 $ 0.125602 גבוה 24 שעות $ 0.136116$ 0.136116 $ 0.136116 שיא כל הזמנים $ 11.7$ 11.7 $ 11.7 המחיר הנמוך ביותר $ 0.073691$ 0.073691 $ 0.073691 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.20% שינוי מחיר (1D) -5.98% שינוי מחיר (7D) +4.07% שינוי מחיר (7D) +4.07%

Merit Circle (MC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.127861. במהלך 24 השעות האחרונות, MC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.125602 לבין שיא של $ 0.136116, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.7, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.073691.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MC השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -5.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Merit Circle (MC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M אספקת מחזור 11.91M 11.91M 11.91M אספקה כוללת 11,906,525.34137866 11,906,525.34137866 11,906,525.34137866

שווי השוק הנוכחי של Merit Circle הוא $ 1.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MC הוא 11.91M, עם היצע כולל של 11906525.34137866. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.52M.