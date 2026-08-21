memoride מחיר היום

מחיר memoride (MEMORIDE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEMORIDE ל USD הוא $ 0 לכל MEMORIDE.

memoride כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,688, עם היצע במחזור של 100.00B MEMORIDE. ב‑24 השעות האחרונות, MEMORIDE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MEMORIDE נע ב -- בשעה האחרונה ו +19.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

memoride (MEMORIDE) מידע שוק

שווי שוק $ 30.69K$ 30.69K $ 30.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.69K$ 30.69K $ 30.69K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של memoride הוא $ 30.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEMORIDE הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.69K.