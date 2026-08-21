MemeFi מחיר היום

מחיר MemeFi (MEMEFI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEMEFI ל USD הוא $ 0 לכל MEMEFI.

MemeFi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 659,857, עם היצע במחזור של 10.00B MEMEFI. ב‑24 השעות האחרונות, MEMEFI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01376413, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MEMEFI נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +24.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MemeFi (MEMEFI) מידע שוק

שווי שוק $ 659.86K$ 659.86K $ 659.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 659.86K$ 659.86K $ 659.86K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MemeFi הוא $ 659.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEMEFI הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 659.86K.