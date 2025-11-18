MemeClip מחיר היום

מחיר MemeClip (MCLIP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00003088, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MCLIP ל USD הוא $ 0.00003088 לכל MCLIP.

MemeClip כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,883, עם היצע במחזור של 1.00B MCLIP. ב‑24 השעות האחרונות, MCLIP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01751258, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000399.

ביצועים לטווח קצר, MCLIP נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MemeClip (MCLIP) מידע שוק

שווי שוק $ 30.88K$ 30.88K $ 30.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.88K$ 30.88K $ 30.88K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MemeClip הוא $ 30.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MCLIP הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.88K.