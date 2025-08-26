Melon Dog (MELON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.067785$ 0.067785 $ 0.067785 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.85% שינוי מחיר (1D) -9.97% שינוי מחיר (7D) -7.43% שינוי מחיר (7D) -7.43%

Melon Dog (MELON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MELON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MELONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.067785, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MELON השתנה ב +0.85% במהלך השעה האחרונה, -9.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Melon Dog (MELON) מידע שוק

שווי שוק $ 251.19K$ 251.19K $ 251.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 251.19K$ 251.19K $ 251.19K אספקת מחזור 407.51M 407.51M 407.51M אספקה כוללת 407,510,417.0 407,510,417.0 407,510,417.0

שווי השוק הנוכחי של Melon Dog הוא $ 251.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MELON הוא 407.51M, עם היצע כולל של 407510417.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 251.19K.