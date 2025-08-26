Melega (MARCO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים המחיר הנמוך ביותר שינוי מחיר (שעה אחת) -0.16% שינוי מחיר (1D) -7.02% שינוי מחיר (7D) -7.85%

Melega (MARCO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00246594. במהלך 24 השעות האחרונות, MARCO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00245894 לבין שיא של $ 0.00269366, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MARCOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 92.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MARCO השתנה ב -0.16% במהלך השעה האחרונה, -7.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Melega (MARCO) מידע שוק

שווי שוק נפח (24 שעות) שווי שוק מדולל לחלוטין אספקת מחזור אספקה כוללת

שווי השוק הנוכחי של Melega הוא $ 1.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MARCO הוא 729.47M, עם היצע כולל של 929998451.1033424. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.30M.