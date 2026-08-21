MediTechX מחיר היום

מחיר MediTechX (MTX) בזמן אמת היום הוא $ 0.051516, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MTX ל USD הוא $ 0.051516 לכל MTX.

MediTechX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,391,015, עם היצע במחזור של 27.00M MTX. ב‑24 השעות האחרונות, MTX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.051658, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.050403.

ביצועים לטווח קצר, MTX נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 106.29K.

MediTechX (MTX) מידע שוק

שווי שוק $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M נפח (24 שעות) $ 106.29K$ 106.29K $ 106.29K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.52M$ 51.52M $ 51.52M אספקת מחזור 27.00M 27.00M 27.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MediTechX הוא $ 1.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 106.29K. ההיצע במחזור של MTX הוא 27.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.52M.