Media Licensing Token מחיר היום

מחיר Media Licensing Token (MLT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00174616, עם שינוי של 5.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MLT ל USD הוא $ 0.00174616 לכל MLT.

Media Licensing Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 349,232, עם היצע במחזור של 200.00M MLT. ב‑24 השעות האחרונות, MLT סחר בין $ 0.0014705 (נמוך) ל $ 0.0017776 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.728855, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MLT נע ב -0.09% בשעה האחרונה ו +30.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 49.22.

Media Licensing Token (MLT) מידע שוק

שווי שוק $ 349.23K$ 349.23K $ 349.23K נפח (24 שעות) $ 49.22$ 49.22 $ 49.22 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 349.23K$ 349.23K $ 349.23K אספקת מחזור 200.00M 200.00M 200.00M אספקה כוללת 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Media Licensing Token הוא $ 349.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 49.22. ההיצע במחזור של MLT הוא 200.00M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 349.23K.