Mazze מחיר היום

מחיר Mazze (MAZZE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAZZE ל USD הוא $ 0 לכל MAZZE.

Mazze כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 386,586, עם היצע במחזור של 2.65B MAZZE. ב‑24 השעות האחרונות, MAZZE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01012121, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MAZZE נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו -7.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 247.76.

Mazze (MAZZE) מידע שוק

שווי שוק $ 386.59K$ 386.59K $ 386.59K נפח (24 שעות) $ 247.76$ 247.76 $ 247.76 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 716.04K$ 716.04K $ 716.04K אספקת מחזור 2.65B 2.65B 2.65B אספקה כוללת 4,835,697,309.21114 4,835,697,309.21114 4,835,697,309.21114

שווי השוק הנוכחי של Mazze הוא $ 386.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 247.76. ההיצע במחזור של MAZZE הוא 2.65B, עם היצע כולל של 4835697309.21114. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 716.04K.