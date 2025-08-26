Maxi (MAXI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.68% שינוי מחיר (1D) -6.07% שינוי מחיר (7D) -0.65%

Maxi (MAXI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MAXI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAXIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAXI השתנה ב -0.68% במהלך השעה האחרונה, -6.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Maxi (MAXI) מידע שוק

שווי שוק $ 23.21K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.21K אספקת מחזור 1.00T אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Maxi הוא $ 23.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAXI הוא 1.00T, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.21K.