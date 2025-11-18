MAX מחיר היום

מחיר MAX (MAX) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 3.65% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAX ל USD הוא -- לכל MAX.

MAX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 714,045, עם היצע במחזור של 999.67M MAX. ב‑24 השעות האחרונות, MAX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.207775, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MAX נע ב +0.56% בשעה האחרונה ו -21.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MAX (MAX) מידע שוק

שווי שוק $ 714.05K$ 714.05K $ 714.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 714.05K$ 714.05K $ 714.05K אספקת מחזור 999.67M 999.67M 999.67M אספקה כוללת 999,670,968.363963 999,670,968.363963 999,670,968.363963

