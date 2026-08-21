MattleFun מחיר היום

מחיר MattleFun (MATTLE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00485354, עם שינוי של 2.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MATTLE ל USD הוא $ 0.00485354 לכל MATTLE.

MattleFun כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 215,272, עם היצע במחזור של 44.35M MATTLE. ב‑24 השעות האחרונות, MATTLE סחר בין $ 0.00457589 (נמוך) ל $ 0.00490122 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.100965, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00407366.

ביצועים לטווח קצר, MATTLE נע ב -0.03% בשעה האחרונה ו +10.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.05K.

MattleFun (MATTLE) מידע שוק

שווי שוק $ 215.27K$ 215.27K $ 215.27K נפח (24 שעות) $ 3.05K$ 3.05K $ 3.05K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 215.27K$ 215.27K $ 215.27K אספקת מחזור 44.35M 44.35M 44.35M אספקה כוללת 44,353,617.511347 44,353,617.511347 44,353,617.511347

שווי השוק הנוכחי של MattleFun הוא $ 215.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.05K. ההיצע במחזור של MATTLE הוא 44.35M, עם היצע כולל של 44353617.511347. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 215.27K.