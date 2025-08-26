Matrix Labs (MATRIX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00111849 גבוה 24 שעות $ 0.00121784 שיא כל הזמנים $ 1.59 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00038126 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.42% שינוי מחיר (1D) -4.25% שינוי מחיר (7D) +4.24%

Matrix Labs (MATRIX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00116292. במהלך 24 השעות האחרונות, MATRIX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00111849 לבין שיא של $ 0.00121784, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MATRIXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00038126.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MATRIX השתנה ב -0.42% במהלך השעה האחרונה, -4.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Matrix Labs (MATRIX) מידע שוק

שווי שוק $ 39.46K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 116.32K אספקת מחזור 33.92M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Matrix Labs הוא $ 39.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MATRIX הוא 33.92M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 116.32K.