Matrix Labs סֵמֶל

Matrix Labs מחיר (MATRIX)

לא רשום

1 MATRIX ל USDמחיר חי:

$0.00116292
$0.00116292
-4.20%1D
Matrix Labs (MATRIX) טבלת מחירים חיה
Matrix Labs (MATRIX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00111849
24 שעות נמוך
$ 0.00121784
גבוה 24 שעות

$ 0.00111849
$ 0.00121784
$ 1.59
$ 0.00038126
-0.42%

-4.25%

+4.24%

+4.24%

Matrix Labs (MATRIX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00116292. במהלך 24 השעות האחרונות, MATRIX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00111849 לבין שיא של $ 0.00121784, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MATRIXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00038126.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MATRIX השתנה ב -0.42% במהלך השעה האחרונה, -4.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Matrix Labs (MATRIX) מידע שוק

$ 39.46K
--
$ 116.32K
33.92M
100,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Matrix Labs הוא $ 39.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MATRIX הוא 33.92M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 116.32K.

Matrix Labs (MATRIX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Matrix Labsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMatrix Labs ל USDהיה . $ +0.0001587532.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMatrix Labs ל USDהיה $ +0.0010392049.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Matrix Labsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.25%
30 ימים$ +0.0001587532+13.65%
60 ימים$ +0.0010392049+89.36%
90 ימים$ 0--

מה זהMatrix Labs (MATRIX)

"Matrixswap is a fully decentralized virtual-AMM-based perpetual futures trading protocol and a DEX aggregator deployed on the Polygon, Polkadot and the Cardano blockchain. Unlike traditional AMMs, Matrixswap offers leveraged trades for assets with guaranteed on-chain liquidity. Matrixswap's DEX aggregator finds the best pricing for users when performing AMM spot trades and it allows traders execute single-to-multiple, multiple-to-single token swaps. Matrixswap's DEX aggregator also features an Emergency Nuke Button that allows users to convert all tokens into stable coin under one transaction."

Matrix Labs (MATRIX) משאב

האתר הרשמי

Matrix Labsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Matrix Labs (MATRIX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Matrix Labs (MATRIX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Matrix Labs.

בדוק את Matrix Labs תחזית המחיר עכשיו‏!

MATRIX למטבעות מקומיים

Matrix Labs (MATRIX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Matrix Labs (MATRIX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MATRIX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Matrix Labs (MATRIX)

כמה שווה Matrix Labs (MATRIX) היום?
החי MATRIXהמחיר ב USD הוא 0.00116292 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MATRIX ל USD?
המחיר הנוכחי של MATRIX ל USD הוא $ 0.00116292. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Matrix Labs?
שווי השוק של MATRIX הוא $ 39.46K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MATRIX?
ההיצע במחזור של MATRIX הוא 33.92M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MATRIX?
‏‏MATRIX השיג מחיר שיא (ATH) של 1.59 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MATRIX?
MATRIX ‏‏רשם מחירATL של 0.00038126 USD.
מהו נפח המסחר של MATRIX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MATRIX הוא -- USD.
האם MATRIX יעלה השנה?
MATRIX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MATRIX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
