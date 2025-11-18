Matchy מחיר היום

מחיר Matchy ($MATCHY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00005932, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $MATCHY ל USD הוא $ 0.00005932 לכל $MATCHY.

Matchy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 59,320, עם היצע במחזור של 1000.00M $MATCHY. ב‑24 השעות האחרונות, $MATCHY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00077215, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00005874.

ביצועים לטווח קצר, $MATCHY נע ב -- בשעה האחרונה ו -34.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Matchy ($MATCHY) מידע שוק

שווי שוק $ 59.32K$ 59.32K $ 59.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 59.32K$ 59.32K $ 59.32K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,997,307.060396 999,997,307.060396 999,997,307.060396

שווי השוק הנוכחי של Matchy הוא $ 59.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $MATCHY הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999997307.060396. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.32K.