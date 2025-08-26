MASQ (MASQ) מידע על מחיר (USD)

MASQ (MASQ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.098965. במהלך 24 השעות האחרונות, MASQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.095953 לבין שיא של $ 0.105279, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MASQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.736361, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02919961.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MASQ השתנה ב -1.06% במהלך השעה האחרונה, -5.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MASQ (MASQ) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של MASQ הוא $ 3.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MASQ הוא 34.38M, עם היצע כולל של 37500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.71M.