Mars מחיר היום

מחיר Mars (MARS) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MARS ל USD הוא -- לכל MARS.

Mars כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 182,314, עם היצע במחזור של 420.69B MARS. ב‑24 השעות האחרונות, MARS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MARS נע ב +1.14% בשעה האחרונה ו -21.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mars (MARS) מידע שוק

שווי שוק $ 182.31K$ 182.31K $ 182.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 182.31K$ 182.31K $ 182.31K אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

