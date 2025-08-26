Mao (MAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.02797524 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +0.44% שינוי מחיר (7D) -0.02%

Mao (MAO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02797524, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAO השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mao (MAO) מידע שוק

שווי שוק $ 135.92K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 135.92K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mao הוא $ 135.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 135.92K.