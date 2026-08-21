Make Memes Great Again מחיר היום

מחיר Make Memes Great Again (MMGA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MMGA ל USD הוא $ 0 לכל MMGA.

Make Memes Great Again כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,130, עם היצע במחזור של 999.89M MMGA. ב‑24 השעות האחרונות, MMGA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00134516, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MMGA נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +8.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Make Memes Great Again (MMGA) מידע שוק

שווי שוק $ 36.13K$ 36.13K $ 36.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.13K$ 36.13K $ 36.13K אספקת מחזור 999.89M 999.89M 999.89M אספקה כוללת 999,889,871.066908 999,889,871.066908 999,889,871.066908

שווי השוק הנוכחי של Make Memes Great Again הוא $ 36.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MMGA הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999889871.066908. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.13K.