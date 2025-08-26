Mainframe (SN25) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 24 שעות נמוך $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 גבוה 24 שעות $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 שיא כל הזמנים $ 5.22$ 5.22 $ 5.22 המחיר הנמוך ביותר $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.11% שינוי מחיר (1D) -11.03% שינוי מחיר (7D) -19.50% שינוי מחיר (7D) -19.50%

Mainframe (SN25) המחיר בזמן אמת של הוא $1.39. במהלך 24 השעות האחרונות, SN25 נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.39 לבין שיא של $ 1.59, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN25השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.39.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN25 השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, -11.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mainframe (SN25) מידע שוק

שווי שוק $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M אספקת מחזור 2.33M 2.33M 2.33M אספקה כוללת 2,334,274.631943127 2,334,274.631943127 2,334,274.631943127

שווי השוק הנוכחי של Mainframe הוא $ 3.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN25 הוא 2.33M, עם היצע כולל של 2334274.631943127. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.25M.