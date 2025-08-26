MAI (MIMATIC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.988153 גבוה 24 שעות $ 0.99287 שיא כל הזמנים $ 1.35 המחיר הנמוך ביותר $ 0.655895 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -0.03% שינוי מחיר (7D) +0.07%

MAI (MIMATIC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.99157. במהלך 24 השעות האחרונות, MIMATIC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.988153 לבין שיא של $ 0.99287, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIMATICהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.35, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.655895.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIMATIC השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MAI (MIMATIC) מידע שוק

שווי שוק $ 27.33M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 299.84M אספקת מחזור 27.56M אספקה כוללת 302,380,930.8644717

שווי השוק הנוכחי של MAI הוא $ 27.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIMATIC הוא 27.56M, עם היצע כולל של 302380930.8644717. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 299.84M.