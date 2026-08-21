magics מחיר היום

מחיר magics (MAGICS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAGICS ל USD הוא $ 0 לכל MAGICS.

magics כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,659.29, עם היצע במחזור של 100.00B MAGICS. ב‑24 השעות האחרונות, MAGICS סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MAGICS נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

magics (MAGICS) מידע שוק

שווי שוק $ 19.66K$ 19.66K $ 19.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.66K$ 19.66K $ 19.66K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של magics הוא $ 19.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAGICS הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.66K.