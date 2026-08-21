MagicCraft מחיר היום

מחיר MagicCraft (MCRT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MCRT ל USD הוא $ 0 לכל MCRT.

MagicCraft כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 326,318, עם היצע במחזור של 5.04B MCRT. ב‑24 השעות האחרונות, MCRT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.083847, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MCRT נע ב -0.07% בשעה האחרונה ו +5.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MagicCraft (MCRT) מידע שוק

שווי שוק $ 326.32K$ 326.32K $ 326.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 466.33K$ 466.33K $ 466.33K אספקת מחזור 5.04B 5.04B 5.04B אספקה כוללת 7,199,999,993.0 7,199,999,993.0 7,199,999,993.0

שווי השוק הנוכחי של MagicCraft הוא $ 326.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MCRT הוא 5.04B, עם היצע כולל של 7199999993.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 466.33K.